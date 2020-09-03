DGS sonuçları için son günler

03 Eylül 2020

Öğrenimine lisans düzeyinde devam etmek isteyen öğrencilerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylarla belirli bir süre için soruları ve cevapları paylaşan ÖSYM kısa süre içerisinde DGS sonuçlarını açıklayacak.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Merakla beklenen DGS sınav sonuçları ÖSYM tarafından 2020 Sınav Takvimi'nde verilen bilgiye göre 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. ÖSYM sonuçları resmi internet sitesinden adaylarla paylaşacak. Adaylar DGS sonuçlarını hem kurumun internet sitesinde yer alan ÖSYM Sonuç sayfasından hem de ÖSYM'nin mobil uygulamasından öğrenebilecek.

Tercih dönemi yaklaşıyor

ÖSYM'nin DGS sonuçlarını açıklamasının ardından tercih dönemi başlayacak. DGS tercih sürecinde adaylar lisans eğitimlerine devam etmek istedikleri üniversiteleri tercih listelerine alacaklar. Bu süreç de yine ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sisteminden gerçekleştirilecek.

Adaylar DGS puanları ile ÖSYM tarafından yayınlanacak tablolara göre tercihlerini yapacaklar. Adaylar tercih sürecinin sonuna kadar tercihlerini değiştirebilecekler.

DGS sonuçları sonrasında elde edilen puanlar, adaylar tarafından sadece bu tercih döneminde kullanılabilecek.