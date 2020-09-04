DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS sınav sonuçları

04 Eylül 2020

DGS sonuçları için bekleyiş devam ediyor. 9 Ağustos'ta grçekleştirilen sınava katılan adaylar, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusuna yanıt arıyor.

Her yılın başında ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takviminde, o yıl yapılacak sınavlara dair tarihler paylaşılıyor. 2020 Sınav Takvimi'nde DGS sonuçlarının 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağı bilgisi yer alıyor.

ÖSYM 2020 DGS sınav soruları ve cevaplarını 10 Ağustos 2020 tarihinde 10 gün süreyle adayların erişimine açmıştı. Soruların erişime açılmasının ardından adaylar sınav performanslarını değerlendirme fırsatı bulmuştu.

Tercih heyecanı

ÖSYM'nin DGS sonuçlarını açıklamasının ardından tercih dönemi başlayacak. DGS tercih sürecinde adaylar lisans eğitimlerine devam etmek istedikleri üniversiteleri tercih listelerine alacaklar. Bu süreç de yine ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sisteminden gerçekleştirilecek.

Adaylar DGS puanları ile ÖSYM tarafından yayınlanacak tablolara göre tercihlerini yapacaklar. Adaylar tercih sürecinin sonuna kadar tercihlerini değiştirebilecekler.

DGS sonuçları sonrasında elde edilen puanlar, adaylar tarafından sadece bu tercih döneminde kullanılabilecek.