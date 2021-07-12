DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavını (DGS) 11 Haziran'da gerçekleştirdi. Ön lisans eğitimi alan ve eğitimine lisans düzeyinde devam etmek isteyen adayların katıldığı sınavın ardından DGS sonuçları için bekleyiş başladı. ÖSYM, 2021 sınav takviminde DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair tarih verdi.

Takvime göre, DGS sınav sonuçları 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesine giriş yaparak DGS sonuçlarını öğrenebilecekler. Sonuçların açıklaması sonrasında ise tercih süreci beklenecek.

DGS tercihlerinin ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor. ÖSYM bu konuda bir açıklama yapmazken, DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecine dair bilgi paylaşılacağı düşünülüyor.