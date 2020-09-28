DGS tercih kılavuzu: DGS tercihleri ne zaman bitecek?

28 Eylül 2020

DGS tercih başvuruları devam ediyor. ÖSYM'nin DGS tercih kılavuzu duyurusunun ardından 25 Eylül'de başlayan DGS tercihleri için adaylara tanınan süre daralıyor. Yüksekokul, önlisans programlarından mezun olan ve eğitimine lisans derecesinde devam etmek isteyen adaylar DGS tercihleri süresinde başvurularını yapıyor.

ÖSYM'nin duyurusuna göre DGS tercih kılavuzu ile yapılacak DGS tercih başvuruları 2 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra adaylar tercih başvurusunda bulunamayacak.

DGS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların yerleştirilmesinde DGS tercih kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Bu nedenle adayların tercihlerini kesinleştirmeden önce mutlaka DGS tercih kılavuzunu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

DGS tercih sonuçları ne zaman duyurulacak?

ÖSYM, DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama yapmasa da, ek yerleştirmeler kayıtlarının 5-9 Ekim'de yapılacak olması göz önüne alındığında ekim ayının ilk haftasında DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı düşünülüyor.