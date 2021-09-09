DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile eğitimlerine üniversitelerin lisans programlarında devam etmek isteyen öğrenciler 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasından tercih işlemlerini tamamladılar. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar DGS tercih sonuçları için bekleyişe geçti.

DGS tercih sonuçları için gözler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) çevrilirken, sonuçların ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. Yine de geçtiğimiz yıllarla kıyaslandığında sonuçların önümüzdeki hafta açıklanacağı düşünülüyor.

Geçtiğimiz yıl 2 Eylül'de sona eren tercih döneminin ardından DGS tercih sonuçları 7 Eylül'de açıklanmıştı.

DGS tercih sonuçları nereden duyurulacak?

ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını ÖSYM Sonuç sayfasından duyuracak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak DGS tercih sonuçlarını öğrenebilecekler. Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulamasından da sonuçlara ulaşmak mümkün olacak. Bunun dışında adaylara posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecek.