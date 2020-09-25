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DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? | DGS tercih başvurusu

ÖSYM, DGS tercih başvurusu işlemlerini başlattı. Adaylar, DGS tercih başvurularını 25 Eylül-2 Ekim 2020 tarihleri arasında yapacaklar.

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? | DGS tercih başvurusu
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Meslek yüksekokulları ve AÖF ön lisans programı mezunlarının lisans öğrenimine dik geçiş yapacakları DGS tercih başvuru işlemleri başladı.

ÖSYM'den yayımlanan duyuruda, "2020-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) tercih işlemleri, 25 Eylül-02 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri 02 Ekim 2020 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Yerleştirme işleminde, 2020-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Başvuru işlemleri nereden yapılacak?

Adaylar DGS tercih başvurularını 25 Eylül-2 Ekim 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden kılavuza uygun bir şekilde gerçekleştirecekler. Tercih ekranına girişler ise T.C. Kimlik Numarası ve şifreler ile olacak. Başvurusunu tamamlayan adaylar tercih ücretini ÖSYM üzerinden online olarak ya da belirlenen bankalar aracılığıyla yatırabilecekler.

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu konuda ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı ancak, ek yerleştirmelerin 8 Ekim'de başlayacağı düşünüldüğünde kısa sürede DGS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

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