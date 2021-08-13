DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ön lisanstan lisans programlarına geçiş yapmayı isteyen öğrencilerin merakla beklediği DGS sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler DGS tercihlerine çevrildi. Adaylar DGS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.

ÖSYM AİS sayfası üzerinden yapılacak DGS tercihleri için ÖSYM'nin açıklaması bekleniyor.

DGS tercih işlemleri geçtiğimiz 25 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Buna göre, bu yıl DGS tercihlerinin yine eylül ayında alınması bekleniyor.

DGS tercihleri nasıl yapılacak?

DGS tercih işlemleri, ÖSYM'nin sürecin başladığını duyurması ile yapılacak. ÖSYM AİS üzerinden yapılacak DGS tercihleri için adaylar sisteme T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile girebilecekler. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzdan yararlanarak tercih işlemleri yapılacak.

Adayların DGS tercih işlemlerini ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında yapmaları gerekiyor. Bu süreç boyunca adaylar tercihlerinde değişiklik yapabilecek.

DGS tercih işlemlerinde adayların tercih sürecini tamamladıklarından emin olmaları adına ekranda “2021-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görmeleri gerekiyor.