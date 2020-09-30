DGS tercihleri ne zaman bitecek?

30 Eylül 2020

25 Eylül'de başlayan DGS tercihleri için süre daralıyor. 2 Ekim Cuma günü saat 23.59'da sona erecek DGS tercihleri öncesinde adayların başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Meslek yüksekokulları ve Açıköğretim ön lisans programı mezunlarının tercih yapacağı DGS tercihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre gerçekleştirilecek.

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercihlerinin tamamlanmasının ardından adaylar DGS tercih sonuçları için bekleyişe geçecek. Sonuçlar konusunda bir açıklama yapılmasa da, ÖSYM'nin önümüzdeki hafta DGS tercih sonuçlarını açıklayacağı öngörülüyor.

Tercihler ÖSYM AİS'ten yapılıyor

Adaylar 2 Ekim'e kadar olan bu süreçte DGS tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ÖSYM AİS) gerçekleştirecek. Adaylar sisteme giriş yapmak için T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanacak. Tercih işlemlerini tamamlayan adayların gerekli ödemeyi de yapmaları gerekiyor. Ödeme yapmayan adayların tercihleri ise geçersiz sayılıyor.