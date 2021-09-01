DGS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte DGS tercih tarihleri

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından beklenen açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) geldi. DGS tercih tarihlerinin başladığını duyuran ÖSYM, DGS tercih kılavuzunu adaylarla paylaştı.Yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos'ta başlayan DGS tercih işlemleri 7 Eylül'e kadar devam edecek ve bu süreçte adaylar işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (AİS) yapabilecek.

ÖSYM'den DGS açıklaması geldi

ÖSYM'den yapılan "2021-DGS: Tercihlerinin Alınması" başlıklı açıklamada, DGS tercih sürecinin başladığı ilan edildi. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir."

DGS tercih işlemleri ÖSYM AİS'ten yapılacak

27 Ağustos itibariyle başlayan DGS tercih işlemleri ÖSYM AİS'ten yapılacak. Adaylar tercih sürecinde tercihlerini yayımlanan DGS tercih kılavuzundaki bilgileri göz önünde bulundurarak yapacak. Adaylar sisteme T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecek. DGS tercih işlemlerinde adayların puanları ön planda tutulacak.