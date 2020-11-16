DHBT başvurusu bugün sona eriyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Aralık 2020 tarihinde yapılacak DHBT öncesinde adaylar başvurularını yapıyor. 6 Kasım'da başlayan DHBT başvurusu süresi bugün 23.59 itibariyle tamamlanacak ve adaylar bu sürecin ardından DHBT başvurusu yapamayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığında memur olarak görev yapmak isteyenlerin katılacağı DHBT, 27 Aralık 2020 tarihinde belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar 6-16 Kasım tarihlerini kapsayan başvuru sürecinin ardından 24 Kasım 2020 tarihinde geç başvuru yapabilecekler. Geç başvuruda bulunan adaylar sınav başvuruları için daha fazla ücret ödemek durumunda kalacak.

27 Aralık 2020'de gerçekleştirilecek sınavın ardından, ÖSYM Sınav Takvimi'ne göre DHBT sonuçları 27 Ocak 2021 tarihinde duyurulacak.