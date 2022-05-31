Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuru ücreti ne kadar?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 13-23 Mayıs tarihleri arasında toplanırken, bu süreçte işlemlerini tamamlayamayan adayların işlemlerini yapabilecekleri DGS geç başvuru tarihi geldi. 31 Mayıs'ta tamamlanacak geç başvurularda adayların ödeyeceği DGS geç başvuru ücreti de belli oldu.

Normal başvuru döneminde DGS sınav ücreti olarak 190 Türk lirası ödeyen adaylar, geç başvuru döneminde ise bu ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödeyecek. Adaylar DGS geç başvuru ücreti ödemesini e-İŞLEMLER sekmesinde yer alan ÖDEMELER alanından kredi ve banka kartları ile ödeyebilecekler. Geç başvuru gününde bankalardan ödeme ise alınmayacak.

Geç başvuru gününde işlemlerini yapan ancak DGS başvuru ücreti ödemesini yapmayan adayların başvuruları geçersiz olacak ve temmuz ayında yapılacak sınava katılamayacak. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) işlemleri bu gece 23.59'a kadar devam edecek.