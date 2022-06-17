Doğa Koleji, 20 yaşında

Eğitim hayatına 2002 yılında başlayan Doğa Koleji, 2022-2023 eğitim yılında 20’nci yaşını kutluyor. Can Eğitim Grubu çatısı altında marka yolculuğuna devam eden Doğa Koleji’nde yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler Genel Müdürlükte bir araya gelerek 20. yıl kutlamalarını başlattı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Doğa Koleji CEO’su Dr. İsmail Kızılbay, “Bugün burada kurumumuzun 20. yıl serüvenini başlatmak ve yeni bir döneme ‘Merhaba’ demek için bir aradayız. 2002 yılında özgün ve yenilikçi müfredatıyla eğitim hayatına başlayan Doğa Koleji, 20 yılda geleceğimizi aydınlatacak yüz binlerce öğrenciyi hayata hazırladı. Bugün 100’ü aşkın kampüsümüzde anaokulundan başlayan ayrıcalıklı eğitim, İstanbul Bilgi Üniversitesinin ışığıyla üniversiteye kadar uzanıyor.” dedi.

Yeni bir k12 eğitim modeli

Doğa Kolejinin 20’nci yılında güçlü bir kurumsal altyapı ile okul öncesinden doktora eğitimine uzanan uluslararası ve yenilikçi bir eğitim modelinin hayata geçirilmesinin öncelikli hedefleri olduğunu kaydeden İsmail Kızılbay, şunları söyledi: “Doğa Koleji, akademik kadrosu ve öğrencileri ile Türkiye’nin tek uluslararası kurumsal akreditasyonuna sahip üniversitesi olan BİLGİ’nin yüksek nitelikli akademik sisteminin bir parçası olacak. Yeni yapılanmada BİLGİ’nin akademik iş birliği kurduğu Arizona State Üniversitesinin (ASU) k12 eğitim modelinden yararlanılacak. Öğrenciler, uluslararası akreditasyona sahip, öğrenci değişimli yepyeni bir k12 eğitim modeli ile tanışacak. Bu eğitim modeli ile Doğa Koleji öğrencilerinin uluslararası okullara erişimini daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Özellikle yabancı dil eğitiminde çıta çok daha yükselecek. Öğrencilerimize sunduğumuz ayrıcalıklı eğitim sistemi, BİLGİ’nin katkıları ile anaokulundan üniversiteye sürdürülebilir, daha inovatif ve daha güçlü bir yapıya kavuşacak.”