Doğa Koleji, LGS’de 27 birinci çıkardı

25 Haziran 2019

İSTANBUL/DÜNYA

Doğa Koleji 8. sınıf öğrencilerinden, Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) katılan 27 öğrenci, tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. 64 öğrenci ise, sadece 1 soruyu yanlış yanıtladı.

Tüm 8. sınıf öğrencileri ve velilerinin heyecanla beklediği, 1 Haziran Cumartesi 2019 tarihinde gerçekleşen Liseye Geçiş Sınavı’nın sonuçları açıklandı.

1 milyon 29 bin öğrencinin katıldığı LGS’de eğitimdeki liderliğini sürdüren Doğa Koleji’nin 27 öğrencisi Türkiye birincisi oldu. Öğrencilerinin LGS’de elde ettiği başarıdan memnuniyet duyduğunu belirten Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, tüm öğrencilerini tebrik ettiğini ifade etti. Genel Müdür Lüle, “Sınavda 27 öğrencimiz Türkiye birincisi olurken, 4 bin 12 öğrencimiz, en az bir branştan tüm soruları doğru cevapladı. 64 öğrencimiz sadece 1 soruyu yanlış yanıtladı. Elde edilen başarı; öğrenci, öğretmen ve kurum başarısıdır” dedi.

Fen ve Teknoloji Lisesinde 4+1 Eğitim

Liseye Giriş Sınavları’nda başarı elde eden öğrencilerin, Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri’nde yüzde 100’e varan burs imkanıyla okuma fırsatı kazandığını aktaran Lüle, “Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi, öğrencilerine ilk yılı İngilizce hazırlık sınıfı dahil olmak üzere toplam 5 yıllık eğitim olanağı sunuyor. Hazırlık sınıfında 24 saat İngilizce, 4 saat Almanca, 2 saat Teknoloji ve Yazılım ile 2 saat Teknoloji ve Donanım dersleri veriliyor” diye konuştu.

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Fen ve Teknoloji Liseleri’nden mezun öğrenciler; araştırmacı, yenilikçi, tüketmek yerine üretmeyi seçen, ülkemizin teknolojik geleceğine yön verecek, fen ve bilim dallarında donanımlı bireyler olarak kariyer hayatlarına bir adım önde başlayacaklar. Öğrencilerimiz bu ayrıcalıklı lise eğitimiyle dünyanın en saygın üniversitelerinden kabul ve burs olanağına sahip olurken, üniversite eğitimlerini yurt dışında sürdürebilecekler” dedi.

124 kampüs, 82 bin öğrenci ve 13 bin 500 personeliyle Türkiye ve Avrupa’nın en büyük, dünyanın ikinci büyük okul zinciri olan Doğa Koleji, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında açacağı 6 yeni kampüsle birlikte kampüs sayısını 130’a, öğrenci sayısı hedefini ise 90 bine çıkarıyor.