Doğa Koleji’nden Arizona State Üniversitesi ile işbirliği

İstanbul Bilgi Üniversitesi, ASU ile kurduğu akademik işbirliğini geliştirmek ve Doğa Kolejinin ASU’nun k12 eğitim modelinden ilham alınarak oluşturulacak yeni eğitim yapılanması için bir yol haritası çizmek amacıyla Santral İstanbul Kampüsü’nde toplantı düzenledi.

ABD Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake ve eşi Cheryl Flake’in ağırlandığı toplantıya ABD İstanbul atanmış Başkonsolosu Jonathan Henick, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Kemal Can, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Remzi Sanver, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı, Uluslararasılaşmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Tunç ve Doğa Koleji öğrencileri katıldı. Arizona State Üniversitesi Başkanı Michael Crow ise toplantıya çevrim içi olarak bağlandı.

"Öğrencilerin yurt dışı üniversitelere erişimini artıracağız"

Eğitim politikaları Prof. Dr. M. Remzi Sanver başkanlığındaki Yüksek İstişare Kurulu tarafından belirlenen Doğa Koleji, uluslararası vizyona sahip, yerel değerlere bağlı, evrensel değerlere açık, gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlayan, teknoloji üreten, ülkemize ve insanlığa değer katan, özgür düşünen ve düşündüklerini açıkça ifade edebilen nesiller yetiştirmeye devam ediyor. Akademik başarıdan sportif başarılara, sosyal sorumluluktan sanata 20 yılda birçok alanda sayısız başarıya imza atan Doğa Kolejinin eğitim yapılanması için ASU’nun k12 eğitim modelinden yararlanılacak. Yeni eğitim modeli ile Doğa Kolejinde yabancı dil eğitimi güçlendirilerek uluslararası öğrenci değişimi olanakları sunan bir eğitim modeli geliştirilecek ve lise öğrencilerine çift diploma imkânı sunulacak.

ASU işbirliğinin detaylarını paylaşan Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, “Yeni yapılanmada BİLGİ’nin akademik iş birliği kurduğu ASU’nun k12 eğitim modelinden yararlanılacak. Öğrenciler, uluslararası akreditasyona sahip, öğrenci değişimli yepyeni bir k12 eğitim modeli ile tanışacak. Bu eğitim modeli ile Doğa Koleji öğrencilerinin uluslararası okullara erişimini daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Özellikle yabancı dil eğitiminde çıta çok daha yükselecek. Öğrencilerimize sunduğumuz ayrıcalıklı eğitim sistemi, BİLGİ’nin katkıları ile anaokulundan üniversiteye sürdürülebilir, daha inovatif ve daha güçlü bir yapıya kavuşacak.” dedi.