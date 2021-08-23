Doping Hafıza, İngiltere'ye açılıyor

Teknolojik alt yapısı ve interaktif öğrenme modelleriyle Türkiye'de 10 yılında fazla süredir online eğitim uygulamaları sunan Türk markası Doping Hafıza, İngiltere’de ofis açmaya hazırlanıyor.

Eylül ayında Londra’da açılması planlanan İngiltere ofisi ile marka, global platformda da yer almak istiyor.

Türkiye'de yapay zekâ destekli akıllı test paneli, akıl haritaları, infografikler, rehberlik videoları, velilere özel hazırlanan Gelişim Bilgilendirme Sistemi, soruları videolu çözen Çözücü uygulaması, Reflekslerle Matematik, Serüvenlerle Fen Bilimleri ve Tarih Yolculuğu gibi eğitim ve konsept derslerle ilerleyen marka, oyunlaştırma teknikleriyle de öne çıkıyor.

Marka, aynı zamanda tüm derslerle dijital ortamda kişiselleştirilmiş çalışma programı gibi metotlarla YKS, LGS, KPSS, DGS ve ALES gibi sınavlara yönelik özel eğitimler de düzenliyor.