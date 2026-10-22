Dört yılda 10 bin öğrenciye ulaştı, hedefte veliler var

Polat Enerji ve Po­lat Vakfı’nın Yuvam Dünya Derneği iş birliğiyle 2023 yılında bu yana yü­rütülen proje, öğretmenlerin çocuk­larda ve gençlerde iklim kaygısını ve diğer iklim duygularını anlamaları­nı, bu duyguların umut ve yapıcı iklim eylemine dönüşmesini destekleme­ye yönelik eğitimler veriyor. Atölye­leri ve Meslek Lisesi Buluşmaları ile proje, santral bölgelerindeki öğren­cilere ulaşarak geleceğin yeşil dün­yasına yönelik farkındalık kazan­dırıyor.

Projenin dördüncü yılında, gerçekleştirilen çalışmaları ve he­defleri değerlendirmek üzere Polat Enerji Stratejiden Sorumlu Direktö­rü (CSO) Aslı Kehale ve Yuvam Dünya Derneği Kurucu Başkanı Kıvılcım Pı­nar Eğilmez Kocabıyık açıklamalar­da bulundu. Proje kapsamında uygu­lanan döngüsel model ise bu başarı­yı pekiştiriyor. İlkokul öğrencilerinin atölyelerde kullandığı rüzgâr türbini maketleri, Manisa Polinas ve Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğ­rencileri tarafından üretiliyor. Böy­lece meslek liseli gençler hem teknik becerilerini geliştiriyor hem de dö­ner sermaye modeliyle kendi ekono­milerine ve okullarına katkı sağlıyor. Projede "öğrenciden öğrenciye" uza­nan bütünlüklü bir üretim ve öğren­me zinciri sürüyor.

Yapılan 1 lira yatırım, 1,6 TL değerinde sosyal fayda sağladı

Gerçekleştirilen bağımsız Sosyal Etki Analizi sonuçlarına göre proje­ye yatırılan her 1 TL, 1,6 TL değerin­de sosyal faydaya dönüştüğünü kay­deden Aslı Kehale, ilkokul bileşenin­de bu oranın 1,7'ye ulaştığını söyledi. Atölyelere katılan ilkokul öğrencileri­nin %99'u en az bir yeni çevre koruyu­cu davranışı benimsediğini aktaran Kehale, “Yüzde 81,3'ü öğrendiklerini ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşarak bu bilinci evlerine taşıdı.

Yeni eğitim-öğ­retim yılında proje kapsamında Yu­vam Dünya Derneği tarafından dü­zenlenecek Enerji Atölyeleri ve Mes­lek Lisesi Buluşmalarına yaklaşık 2500 ilkokul ve 800 meslek lisesi öğ­rencisinin katılmasını planlanıyoruz. Bugüne kadar proje kapsamında 7 bin 683 ilkokul, 1.934 lise öğrencisi ile 510 öğretmene ulaşıldı. Projeyle 3 yılda 8 farklı şehirde 117 okulda 242 atölye düzenlenirken, yaklaşık 162 saat eği­tim verildi” dedi. İklim krizinin yal­nızca çevresel değil, aynı zamanda bir eğitim krizi olduğuna işaret eden Kı­vılcım Pınar Eğilmez Kocabıyık da bu krizle mücadelede çocukları ve genç­leri yalnızca sorunlar hakkında bilgi­lendirmek yeterli olmadığını, onları bilimsel bilgiyle, çözüm üretme be­cerileriyle ve harekete geçme kapa­sitesiyle güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.