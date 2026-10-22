Dört yılda 10 bin öğrenciye ulaştı, hedefte veliler var
Dört yılda yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında 10 bin öğrenciyi bilinçlendiren “Geleceğe Yeşil Işık Yak” projesi, yeni dönemde kapsamını öğretmen ve velileri de içine alacak şekilde genişletecek.
Polat Enerji ve Polat Vakfı’nın Yuvam Dünya Derneği iş birliğiyle 2023 yılında bu yana yürütülen proje, öğretmenlerin çocuklarda ve gençlerde iklim kaygısını ve diğer iklim duygularını anlamalarını, bu duyguların umut ve yapıcı iklim eylemine dönüşmesini desteklemeye yönelik eğitimler veriyor. Atölyeleri ve Meslek Lisesi Buluşmaları ile proje, santral bölgelerindeki öğrencilere ulaşarak geleceğin yeşil dünyasına yönelik farkındalık kazandırıyor.
Projenin dördüncü yılında, gerçekleştirilen çalışmaları ve hedefleri değerlendirmek üzere Polat Enerji Stratejiden Sorumlu Direktörü (CSO) Aslı Kehale ve Yuvam Dünya Derneği Kurucu Başkanı Kıvılcım Pınar Eğilmez Kocabıyık açıklamalarda bulundu. Proje kapsamında uygulanan döngüsel model ise bu başarıyı pekiştiriyor. İlkokul öğrencilerinin atölyelerde kullandığı rüzgâr türbini maketleri, Manisa Polinas ve Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretiliyor. Böylece meslek liseli gençler hem teknik becerilerini geliştiriyor hem de döner sermaye modeliyle kendi ekonomilerine ve okullarına katkı sağlıyor. Projede "öğrenciden öğrenciye" uzanan bütünlüklü bir üretim ve öğrenme zinciri sürüyor.
Yapılan 1 lira yatırım, 1,6 TL değerinde sosyal fayda sağladı
Gerçekleştirilen bağımsız Sosyal Etki Analizi sonuçlarına göre projeye yatırılan her 1 TL, 1,6 TL değerinde sosyal faydaya dönüştüğünü kaydeden Aslı Kehale, ilkokul bileşeninde bu oranın 1,7'ye ulaştığını söyledi. Atölyelere katılan ilkokul öğrencilerinin %99'u en az bir yeni çevre koruyucu davranışı benimsediğini aktaran Kehale, “Yüzde 81,3'ü öğrendiklerini ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşarak bu bilinci evlerine taşıdı.
Yeni eğitim-öğretim yılında proje kapsamında Yuvam Dünya Derneği tarafından düzenlenecek Enerji Atölyeleri ve Meslek Lisesi Buluşmalarına yaklaşık 2500 ilkokul ve 800 meslek lisesi öğrencisinin katılmasını planlanıyoruz. Bugüne kadar proje kapsamında 7 bin 683 ilkokul, 1.934 lise öğrencisi ile 510 öğretmene ulaşıldı. Projeyle 3 yılda 8 farklı şehirde 117 okulda 242 atölye düzenlenirken, yaklaşık 162 saat eğitim verildi” dedi. İklim krizinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda bir eğitim krizi olduğuna işaret eden Kıvılcım Pınar Eğilmez Kocabıyık da bu krizle mücadelede çocukları ve gençleri yalnızca sorunlar hakkında bilgilendirmek yeterli olmadığını, onları bilimsel bilgiyle, çözüm üretme becerileriyle ve harekete geçme kapasitesiyle güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.