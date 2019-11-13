Dr. Bozyiğit: Küreselleşme lojistiğin önemini artırdı

13 Kasım 2019

Dünya Bankası tarafından 2007 yılından beri yayınlanan bütün Lojistik Performans Endeksi raporlarında 2018 yılı hariç olmak üzere Türkiye’nin 160 ülke arasında 30 ila 39 bandında yer aldığına dikkat çeken Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sezen Bozyiğit, Türkiye’nin söz konusu sıralamadaki yerinin hafife alınmayacak bir derece olduğunu aktardı.

Küresel rekabetin yoğun yaşandığı iş dünyasında tüm sektörlerdeki işletmelerin rekabeti fırsata dönüştürebilecek adımlar atmak zorunda olduğunun altını çizen Doç. Dr. Bozyiğit, “İşletmeler açısından altyapı ya da teknoloji kolayca taklit edilebilen özellikler. Ama teknolojiyle donanımı etkili kullanabilen insan kaynağı kolay taklit edilemez” diye konuştu.

Doç. Dr. Bozyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektörün ilerlemesi bakımından eğitimli çalışanlara daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Lojistik sektöründe nitelikli işgücü işletmelere yönetimde verimlilik, piyasa şartlarını daha rahat karşılama, hizmet düzeyinde yükselme, stoklarda azalma, kalite anlayışında gelişme, maliyetlerde düşme ve rekabet gücünde artış gibi birçok konudaki amaçları gerçekleştirme olanağı sağlıyor.”

“Müfredatta öğrencilerin iş yaşamlarına katkı sağlayacak birçok ders yer alıyor”

Tarsus Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ders müfredatının paydaşların görüş ve ihtiyaçlarına göre hazırlandığını kaydeden Doç. Dr. Bozyiğit, lojistik eğitiminde yabancı dille staj imkanlarının yanı sıra üniversite-kamu ve özel sektör işbirliğinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Başta pazarlama, depolama, taşımacılık, ithalat-ihracat, gümrük, işletme ve mesleki yabancı dil olmak üzere öğrencilerin iş yaşamlarına katkısı olacak birçok ders programlarının bulunduğunu anlatan Doç. Dr. Bozyiğit, “Uluslararası ticarette yabancı dilin önemli olması nedeniyle gelecek yıllarda öncelikle yüzde 30, sonrasında yüzde 100 İngilizce verilmesi planlanıyor. Bölümün son yarıyılı tamamen staja ayrıldığı için öğrenciler mezun olmadan sektörle ilgili tecrübeler yaşayır. Ayrıca 'Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi' ile de üniversite-kamu ve özel sektör işbirliği sağlanarak sektörün rekabet gücünü yükseltecek projeler üretiliyor” ifadesini kullandı.

“Kentin lojistik avantajları artacak”

Türkiye'nin birçok ilinde kombine taşımacılığın geliştirilmesi bakımından karayolu, denizyolu, demiryolu erişimini sağlamak amacıyla lojistik hizmetlerinin sunulacağı lojistik köy projelerine de değinen Doç. Dr. Bozyiğit, Mersin’de inşası süren Yenice Lojistik Üssü ile kentin lojistik avantajlarının artacağını vurguladı.

Doç. Dr. Bozyiğit, “Uluslararası ticaretle ulaştırma ve lojistiğin iç içe geçtiği bir bölge olarak bilinen Mersin Türkiye’de lojistik merkez olma yolunda. Mersin ülke içindeki coğrafi konumu, limanı, yapımı süren Yenice Lojistik Üssü ile yurtiçi ve yurtdışına olan bağlantı kolaylığının sağlandığı avantajlarla yalnız Türkiye'nin değil aynı zamanda Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’in en önemli ulaştırma ve lojistik merkezi konumunda” diye konuştu.