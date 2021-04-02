Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 bülteninde Türk lisesi imzası

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi, Covid-19 tanısıyla hastaneye yatıp, taburcu olan ancak yan etkiler yaşayan hastalara uygun egzersizlerin ve önerilerin ulaştırılması amacıyla İngilizce olarak kapsamlı bir broşür hazırladı. Çukurova Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) Anabilim Dalı’ndaki bir grup öğretim üyesi, DSÖ’nün yayınladığı broşürün hastalarla paylaşılması ve rahat anlaşılabilmesi için Türkçe çevirisini yaptılar. Broşürün Türkçe çevirisindeki tüm dizgi düzenleme görevini ise Tarsus Amerikan Koleji’nde (TAC) giriş başarı bursuyla okuyan 11’inci sınıf öğrencisi Poyraz Güzel’e verdiler. “COVID-19 İlişkili Hastalık Sonrasında Rehabilitasyon ve Özyönetim" başlıklı broşür, “Dizgi-Düzenleme: Poyraz Güzel” bilgisine de yer verilerek, Dünya Sağlık Örgütü’nün web sitesinde yayınlandı.

“EN AZ 20 KEZ OKUYUP DÜZENLEDİM”

Daha önce de bazı projelerin bilgisayar işlemlerine veya hastalara yönelik hazırlanan videoların hazırlanmasına yardımcı olduğunu belirten TAC öğrencisi Poyraz Güzel, “Hızlı çalıştığımdan dolayı beni tercih ettiklerini düşünüyorum” dedi. Güzel, broşürün hazırlık süreciyle ilgili şu bilgileri aktardı:

“Benim projedeki görevim dizgi düzenlemeydi. FTR hekimleri tarafından hazırlanan çeviri düzyazı olarak bana iletildi. Çevirinin lisans linklerini oluşturarak, hata, taşma ya da basım sıkıntısına yol açmayacak bir şekilde yerleştirilmesinden ve işlenmesinden sorumluydum. Bunu yaparken de broşürün orijinalindeki tasarımını, şekillendirmelerini ve renklerini korumam gerekiyordu. Bu çalışmayı Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği’nin onayıyla gerçekleştirdik. Çevirimizi Creative Commons ile lisansladık, DSÖ Türkiye Bölge Ofisi yetkilisiyle iletişime geçerek DSÖ’nün orijinal sayfasındaki yerimizi aldık. Bütün bu süreç yaklaşık yaklaşık 3 aylık bir zaman aldı. Çok titiz olduklarından dolayı bu çalışmayı yaklaşık 20 defa baştan sona okudum ve defalarca yeniden düzenledim. Broşür, DSÖ’nün sitesinde Türkçe dışında Rusça, Ukraynaca, Yunanca, Lehçe ve İtalyanca olarak da yer alıyor.”

“TOPLUM YARARINA ÇEVİRİLER YAPACAĞIM”

Projenin tamamlanmasına katkı sunduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Poyraz Güzel, şunları söyledi: “Bu tarz çalışmalarda izlenmesi gereken doğru adımları öğrendiğim için UNICEF, DSÖ ya da başka bir kuruma ait bu tarz ticari amaç gütmeyen ancak topluma yararlı olabilecek çeviriler yapmayı düşünüyorum.”