Dünyada 38 öğrenciye verilen burs fonunda bir Türk öğrenci

18 Haziran 2020

Dünyada sadece 38 öğrencinin kabul edildiği uluslararası burs programına bir Türk öğrenci de layık görülerek ülkemizi gururlandırdı. SEV Amerikan Koleji (SAC) son sınıf IB (Uluslararası Bakalorya) öğrencisi Buse Güler, Kanada’nın Toronto Üniversitesi tarafından her yıl sadece 38 öğrenciye verilen Lester B. Pearson Uluslararası Öğrenci Bursunu kazandı.



Dünyanın en iyi 20 üniversitesi arasında yer alan Toronto Üniversitesi tarafından oluşturulan Lester B. Pearson Uluslararası Bursuna her liseden bir aday sunulması isteniyor. SAC, kendi içinde değerlendirme yaparak, bu burs için Buse Güler’i aday gösterdi. Nijerya’dan Hindistan’a, ABD’den İngiltere’ye dünyanın dört bir yanından 2 bine yakın öğrencinin aday olduğu burs programına seçilen 38 kişi arasında Türkiye’den Buse Güler de yer aldı. Güler, üniversitenin sitesinde “dünyanın dört bir yanından gelen olağanüstü öğrenciler” için oluşturulduğu belirtilen burs ile öğrenim hayatına Kanada’da devam edecek.



Liseliler için staj platformu kurdu



Buse Güler, öğrencinin yemekhane, yurt hatta ders kitabı ücretlerini de kapsayan yıllık yaklaşık 85 bin Kanada Doları tutarındaki bursa layık görülmesinin nedeninin lise sıralarında yaptığı çalışmalara bağlı olduğu görüşünde: “Seçilmemde rol oynayan etkenlerin, okuldaki akademik performansımın yanı sıra gençlere fayda sağlamayı amaçlayan, kurucu ortağı olduğum InTurn Platform’un etkili olduğunu düşünüyorum. InTurn Platform, meslek ve bölüm tercihlerinde doğru seçimi yapmalarını kolaylaştırmak adına liselilere ücretsiz staj imkânı sağlayan bir platform. Yakın arkadaşlarım Eda ve Ceyla ile bu platformu kendi gözlemlerimiz ve meslek seçiminde yaşadığımız problemlerden yola çıkarak 2018 yılında kurduk. O zamandan beri 250’den fazla başvuru aldık, 100’den fazla öğrenciyi ise 10 farklı işletmede staja gönderdik. İlerleyen süreçte kurucu ortaklar olarak dünyanın farklı yerlerinde okumaya gitsek de liseli öğrencilerden oluşan ekibimiz projeyi bizim de desteklerimizle çok daha ileriye taşıyacak ve daha çok öğrenciye ulaşacağız.”



SEV Amerikan Koleji’nde IB programını tamamladığını, fizik, kimya ve matematik derslerini yüksek seviyede aldığını belirten Güler, Toronto Üniversitesi’nde kimya mühendisliği okumayı ve ileride yenilenebilir enerji teknolojileri üzerine çalışmayı hedeflediğini belirtti.