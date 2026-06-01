Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu: Listede Türkiye'den 47 üniversite var

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin (CWUR), bu yılki "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında Türkiye'den 47 üniversite yer aldı.

CWUR tarafından bu yıl 95 ülkeden 21 bin 291 üniversitenin değerlendirildiği ve en iyi 2 bin öğretim kurumunun belirlendiği "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralaması tüm dünyayla eş zamanlı açıklandı.

Sıralama, "eğitim", "istihdam edilebilirlik", "öğretim üyeleri" ve "araştırma" olmak üzere 4 alanda gruplandırıldı ve "araştırma" alanında "araştırma çıktısı", "yüksek kaliteli yayınlar", "etki" ve "atıflar" da olmak üzere toplam 7 gösterge baz alınarak oluşturuldu.

Hacettepe Üniversitesi Türkiye'den en yüksek sıralamayı yapan kurum

Türkiye'den bu yıl sıralamaya 47 üniversite girdi. Hacettepe Üniversitesi, 666. sırada yer alarak Türkiye'den en yüksek sıralamayı yapan yükseköğretim kurumu oldu.

Bu üniversiteyi ilk 1000'de 707. sıradaki İstanbul Üniversitesi, 733. sıradaki Ankara Üniversitesi, 736. sıradaki Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 785. sıradaki Boğaziçi Üniversitesi, 813. sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi, 939. sıradaki Marmara Üniversitesi ve 989. sıradaki Koç Üniversitesi takip etti.

İlk 1000'in ardından sıralamaya giren diğer Türk üniversiteleri ise sırasıyla şöyle:

“Ege Üniversitesi (1052), Çukurova Üniversitesi (1106), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (1127), Bilkent Üniversitesi (1140), Gazi Üniversitesi (1151), Yıldız Teknik Üniversitesi (1191), Dokuz Eylül Üniversitesi (1206), Erciyes Üniversitesi (1265), Gaziantep Üniversitesi (1289), Atatürk Üniversitesi (1351), İstanbul Bilgi Üniversitesi (1378), Sağlık Bilimleri Üniversitesi (1397), İstanbul Aydın Üniversitesi (1438), Akdeniz Üniversitesi (1446), Mersin Üniversitesi (1448), Karadeniz Teknik Üniversitesi (1494), Uludağ Üniversitesi (1506), TOBB Ekonomi ve Teknoloji (1515), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (1532), Bahçeşehir Üniversitesi (1553), Fırat Üniversitesi (1559), Necmettin Erbakan Üniversitesi (1588), Adıyaman Üniversitesi (1612), Selçuk Üniversitesi (1633), Kafkas Üniversitesi (1653), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (1688), Sabancı Üniversitesi (1700), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (1708), Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (1716), Özyeğin Üniversitesi (1773), Kocaeli Üniversitesi (1787), Sakarya Üniversitesi (1790), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (1809), Bingöl Üniversitesi (1854), Süleyman Demirel Üniversitesi (1872), Giresun Üniversitesi (1878), İstanbul Medeniyet Üniversitesi (1939), Sinop Üniversitesi (1986) ve Gebze Teknik Üniversitesi (1992)”.