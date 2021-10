Dünyanın en iyileri listesinde Türkiye'den tek üniversite

Takip Et

SELENAY YAĞCI

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), 2022 yılı alanlara göre üniversite sıralamalarını açıkladı. THE, "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" listesinde ilk 500'e Türkiye'den Çankaya Üniversitesi girdi. THE'nin 2022 yılına ilişkin sıralamasında, Koç ve Sabancı Üniversiteleri ise ilk 600'de yer aldı. Sıralamada ilk 800'e giren üniversiteler, Bilkent ve Hacettepe üniversiteleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi oldu. 2021'deki sıralamada ise Çankaya ve Sabancı Üniversiteleri ilk 500'e girmişti. THE Dünya Üniversite Sıralaması, araştırma odaklı üniversiteleri tüm temel misyonları (eğitim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm) açısından değerlendiren tek küresel performans tablosu...

Öğrenciler, akademisyenler, üniversite yönetimleri, iş dünyası ve hükümetler tarafından itibar edilen en kapsamlı analizlerden biri olarak görülüyor. Sıralamada iletişim, medya, uluslararası ilişkiler, sosyoloji ve coğrafyanın incelendiği sosyal bilimler alanında Türkiye’den 10 üniversitenin yer aldı.

2022 alan sıralamaları için sosyal bilimler 89 ülke ve bölgeden 870 üniversite, eğitim için 68 ülke ve bölgeden 597 üniversite, İktisadi ve idari bilimler için 72 ülke ve bölgeden 795 üniversite ve hukuk için 39 ülke ve bölgeden 257 kurum incelendi. Sıralamada Koç Üniversitesi’ni 251-300 bandında Sabancı Üniversitesi, 401-500 bandında Boğaziçi Üniversitesi ve ODTÜ takip etti.

Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri 501-600 bandında yer alırken, Ankara, Dokuz Eylül, Hacettepe ve Marmara Üniversiteleri 600 bandının altında kaldı. Liste Türk üniversiteleri açısından geçtiğimiz yıla göre farklılık göstermedi. Dünya çapında ise en başarılı üniversite Oxford Üniversitesi oldu, Ardından sıralamada ilk üçte Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Stanford Üniversiteleri yer aldı.

İktisadi ve idari bilimler alanında listeye 201-250 bandından ilk kez giren Koç Üniversitesi, sosyal bilimler alanında da 201-250 bandında yer alarak en başarılı Türk üniversitesi oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ise eğitim bilimleri alanında ilk sırada yer alan Türk üniversitesi olarak geçen yıl bulunduğu 93’üncü sıradan gerileyerek 101-125 bandına geçti. Hukuk alanında ise sıralamada Türkiye’den hiçbir üniversite yer almadı.

Eğitim alanında türk üniversiteleri geriledi

Türkiye’den 14 üniversitenin yer aldığı eğitim bilimleri alanında ise ODTÜ’yü 126-150 bandından Boğaziçi Üniversitesi takip etti. Hacettepe Üniversitesi 151-175 bandından 201-250 bandına geriledi. Anadolu, Atatürk, Gazi ve Yıldız Teknik Üniversiteleri ise 401-500 bandında yer aldı. Uludağ ve Necmettin Erbakan Üniversiteleri ise listeye bu yıl ilk kez 501 bandından giren üniversiteler oldu. ABD’den Stanford Ünivesitesi ise eğitim alnında en iyi üniversite olarak sıralandı.

Listede üç yeni ünivesite

İktisadi ve idari bilimler alanında Türkiye’den 10 üniversite yer aldı. Koç, Sabancı ve Yıldız Teknik Üniversiteleri bu alanda listede ilk kez yer alan üniversiteler oldu. Koç Üniversitesi 201-205 bandında yer alarak en iyi Türk Üniversitesi olurken, ODTÜ, Sabancı, Yıldız Teknik ve Bilkent üniversiteleri 401-500 bandında yer aldı. Boğaziçi, Dokuz Eylül, Hacettepe, İstanbul ve Marmara Üniversiteleri ise 600 bandının altında kalan üniversiteler oldu. Dünya sıralamasında ise en başarılı üniversitelerin ABD ve İngiltere’den olduğu görüldü.

İTÜ, Bilgisayar Bilimlerinde Türkiye Birincisi

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında 85 ülkeden bin 118 üniversite sıralandı. Bilgisayar bilimleri alanında Türkiye’den İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), puanını 14 düzeyinde artırarak, 251 bandına yükselerek Türkiye’de bu alanda ilk sıraya yerleşti. “Mühendislik Bilimi” alanında ise puanını bir önceki yıla göre 16,4 seviyesinde artırarak, 401-500 aralığında yer aldı. Türkiye’den 8 üniversitenin bulunduğu listeye Karadeniz Teknik Üniversitesi bu yıl ilk kez girdi. Bilgisayar mühendisliği alanında ise Koç Üniversitesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 201-250 bandında yer aldı. Bilgisayar mühendisliği listesinde Koç Üniversitesi dışında Türkiye’den 35 üniversite daha yer aldı.

Çankaya ve Düzce Üniversiteleri söz konusu listeye bu yıl ilk kez girdi. Bilgisayar bilimleri alanında ilk sırada yer alan İTÜ’yü, geçtiğimiz yıl 401-500 bandında yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 251-300 bandında ikinci sıradan takip etti. Sabancı Üniversitesi 401-500 bandından Boğaziçi ve Gazi Üniversiteleri ise 501-600 bandından listeye girerken. Bilkent, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi de bilgisayar bilimlerinde dünyanın en iyi bin 118 üniversitesi arasına girdi. Bilgisayar mühendisliği sıralamasında ise Koç Üniversitesi’ni, 251-300 bandından listeye ilk kez giren Çankaya Üniversitesi izledi. Listeye Sabancı ve Düzce Üniversiteleri 301-400 bandından girdi. Ardından İTÜ ve Bilkent Üniversiteleri 401-500 bandında yer aldı.

İLK 10'DA ABD VE İNGİLTERE ÖNE ÇIKTI

Sosyal bilimler alanında dünya lideri İngiltere'den Oxford Üniversitesi oldu. Onu ABD'den Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Stanford Üniversitesi takip etti. Eğitim alanındaysa Stanford ilk sırada yer aldı. 13 Ekim'de açıklanan dört listede ABD ve İngiltere üniversiteleri ilk 10'da en fazla temsili elde etmeyi başardı.