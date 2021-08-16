DUS ve STS Diş Hekimliği başvuru tarihleri ne zaman bitiyor?

DUS ve STS Diş Hekimliği sınav başvuru işlemleri 13-23 Ağustos 2021 tarihleri arasında devam edecek. ÖSYM'nin adaylarla paylaştığı kılavuz yardımıyla ÖSYM AİS sayfasından yapılacak DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları ödemeleri ise en geç 24 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanacak. Sınav ücreti olan 250 Türk Lirası, ÖSYM Ödeme ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebilecek.

3 Ekim 2021 tarihinde Ankara'da yapılacak sınav saat 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek. Sınavda adaylara diş hekimliği alanından temel kavramlar, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular sorulacak.

Kimler başvurabilir?

DUS ve STS Diş Hekimliği sınavına aşağıda belirtilen maddelere uyan adaylar başvurabilecek:

a) Diş tabibi olmak ya da bu alanda (Diş Hekimliği alan kodu 6366) eğitime devam ediyor olmak.

b) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

c) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS)’na yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.

HES kodu zorunluluğu devam ediyor

Sınava girecek adayların DUS ve STS Diş Hekimliği başvurusunda HES kodu edinmiş olmaları gerekiyor. 0'la başlayan Y.U. numaralı adaylar hariç tüm adayların başvuru öncesinde HES kodu edinmeleri gerekirken, HES kodunun nasıl alınacağına ilişkin bilgiler ise Hayat Eve Sığar internet adresinden öğrenilebiliyor.