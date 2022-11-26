Düzce'de eğitim öğretime 1 hafta ara verildi

Bakan Özer, Düzce Valiliğindeki Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarla ilgili deprem sonrası yapılan çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Vatandaşlara "geçmiş olsun", yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Özer, "Tabii en büyük sevincimiz, Düzce, Bolu, Sakarya'da hiçbir can kaybının olmaması. Olay vuku bulduktan sonra valiliklerimiz, İçişleri Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, AFAD Başkanlığımız tüm süreci anbean yerinde izleyerek gerekli önlemleri aldılar." diye konuştu.

"Düzce'de okullarımız eğitim öğretime 5 Aralık'ta başlayacak"

Bakan Özer, destek mekanizması oluşturduklarını, öğrencileri yeni okullarına ücretsiz olarak taşıyacaklarını belirterek, şunları söyledi: Bolu ve Sakarya'da okullarımızı depremden sonra 1 gün tatil ettik ama Düzce'de 3 gün, hafta sonuyla birlikte 5 gün tatil ettik. Hem süreci suhuletle yönetebilmek hem de Milli Eğitim Bakanlığının, Valiliğimizin koordinasyonuyla birlikte rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarla öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize psikolojik sağlamlıklarını tekrar tesis etmeleriyle ilgili bir süre tanıma ama aynı zamanda bu arada da mevcut okulların hızlı şekilde tahkik raporlarını nihayetlendirmek için önümüzdeki hafta Düzce'de tüm okullarımızı bir hafta tatil ediyoruz. Dolayısıyla Düzce'de okullarımız eğitim öğretime 5 Aralık 2022 tarihi itibarıyla başlayacaklar."