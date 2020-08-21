e-Devlet HES kodu alma | Sınav için HES kodu nasıl alınır?

21 Ağustos 2020

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Eylül 2020 Pazar tarihinde gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı öncesinde başvuru işlemlerini gerçekleştiren adayların bu süreçte HES kodu almaları gerekiyor. Daha önce HES kodu almayan adaylar e-Devlet HES kodu alma işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte sınav için HES kodu nasıl alınır sorusunun yanıtı...

HES kodu nasıl alınır?

HES kodu "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden alınabiliyor. Bunun için; uygulamanın "HES kodu işlemleri" bölümüne girip "HES kodu oluştur" seçeneğine tıklamanız gerekir. Ardından kullanım süresini seçerek HES kodu oluşturabilirsiniz.

Uygulamayı kullanan vatandaşlar istedikleri anda HES kodu üretebilecek, geçerlilik süresini seçebilecek, ürettiği HES kodunu paylaştığı kurumları görüntüleyebilecektir.Yine uygulama üzerinden isterse ürettiği HES kodunu iptal edebilecek ya da yetkisini kaldırabilecek.

SMS ile HES kodu alma

"Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasının dışında SMS ile de HES kodu alınabiliyor. Bunun için Kısa mesaj ile HES yazıp boşluk bırakılarak sırasıyla TC kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak gönderilecektir. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde HES kodunun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacaktır.

e-Devlet HES kodu alma

Bir başka seçenek olarak e-Devlet'ten HES kodu alınabiliyor. Bunun için e-Devlet portalına TC kimlik numarası ve şifre ile girildikten sonra Sağlık Bakanlığı hizmetleri arasında yer alan "HES kodu üretme ve listeleme" seçeneğine tıklamak gerekiyor. Buradan geçerlilik tarihini belirterek HES kodunu kolayca üretmek mümkün.