e-Kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK takvimi ve e-Kurs başvuru tarihleri

Destekleme ve Yetiştirme Kursları için süreç başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre, 20-23 Ağustos tarihleri arasında öğretmen başvuruları tamamlanırken, 24 Ağustos itibariyle öğrencilerin e-Kurs başvuru süreci başladı.

e-Kurs başvurusu ve başvuru tarihleri

24-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplanacak e-Kurs başvurularının ardından kurs sınıflarının oluşturulmasına geçilece ve 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında sınıflar belirlenecek.

e-Kurs başvuru sürecinde öğrenciler başvurularını e-Kurs Modülünden yapabilecek. Bu dönemde öğrenciler sadece ikametgahlarına göre değil, bulunduğu ilçelerde de e-kurslara katılabilecekler.

e-Kurs Modülü girişleri e-Devlet veya e-Okul bilgileri ile yapılabiliyor. Diğer yandan eğitimine açık öğretim okullarında devam eden öğrenciler ise e-Devlet'in yanı sıra açık öğretim okulunun kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusu yapabilecekler.

Başvuruların tamamlanması ve sınıfların belirlenmesinin ardından 6 Eylül 2021'de başlayacak kurslar, 10 Haziran 2022'de sona erecek.

Destekleme ve yetiştirme kursları nedir?

Destekleme ve Yetiştirme Kursu (DYK), Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlara verilecek olan kursu tanımlamaktadır.

Açılacak kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmaz. Kursların, örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanan kurslara ait örnek ders planları çerçevesinde yürütülmesi esastır. Planı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders planı oluşturulur. Resmî tatiller ile millî ve dinî bayram tatillerinde kurs planlaması yapılmaz. Kurslara ait iş takvimi çerçevesinde öğretmen tarafından düzenlenecek ders planları en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanır.