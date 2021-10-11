e-YDS başvurusu nasıl yapılır? e-YDS sınav merkezleri

e-YDS başvuruları 29 Eylül'de başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, e-YDS başvuru süreci 4 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecek ve sınav İngilizce alanında yapılacak. Ülke genelinde yapılan YDS'nin aksine e-YDS, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav uygulama merkezlerinde yapılacak.

e-YDS başvuru işlemleri diğer sınavlarda olduğu gibi ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası (ÖSYM AİS) üzerinden yapılacak ve adaylar yine buradan sınav ücretlerini ödeyebilecek. Katılımın sınırlı olacağı sınava Ankara'da 3800, İstanbul'da 432, İzmir'de 84, Anada'da 294 kişi katılabilecek. Bu nedenle başvuru işlemlerini tamamlayıp, sınav ücretini önce ödeyen adaylar sınava katılabilecek. Kontenjanın dolması halinde ise sistem sınav ücretinin yatırılmasını engelleyerek, adayların yaşayabileceği mağduriyetin önüne geçecek.

Sınav ücreti ne kadar?

e-YDS başvuru sürecinde adayların 290 Türk Lirası olan sınav ücretini yatırmaları gerekecek. Ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

YDS nedir?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır.