e-YDS ne zaman yapılacak?

e-YDS alınan tedbirler kapsamında ertelendi. ÖSYM, koronavirüs pandemisi nedeniyle artan vaka sayılarının ardından Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyesine uyarak e-YDS gibi merkezi sınavların ertelenmesine karar verdi. Pandemi nedeniyle ertelenen e-YDS'nin ileri bir tarihe ertelendiği duyurulurken, sınavın ne zaman gerçekleştirileceği bilgisi ise paylaşılmadı.

e-YDS'nin ertelendiğini duyuran ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek." dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), COVID-19 tedbirleri kapsamında ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını erteledi.

YDS nedir?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanmaktadır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.