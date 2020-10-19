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e-YDS sonuçları açıklandı

ÖSYM, İngilizce e-YDS sonuçlarını açıkladı. 17 Ekim'de gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden e-YDS sonuçlarını öğrenebilecek.

e-YDS sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 17 Ekim'de gerçekleştirilen İngilizce e-YDS sonuçlarını adayların erişimine açtı. Adaylar e-YDS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden öğrebiliyor.

YDS ve e-YDS puanının dil seviyeleri şu şekildedir:

  • 90-100 arasında puan alanlar (A) seviyesi
  • 80-89 arasında puan alanlar (B) seviyesi
  • 70-79 arasında puan alanlar (C) seviyesi
  • 60-69 arasında puan alanlar (D) seviyesi
  • 50-59 arasında puan alanlar (E) seviyesi
e-YDS YDS

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