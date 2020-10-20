e-YDS sonuçları ÖSYM Sonuç sayfasında
ÖSYM, İngilizce e-YDS sonuçlarını açıkladığını duyurdu. 17 Ekim'de yapılan sınavın ardından adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden e-YDS sonuçlarını öğrenebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 17 Ekim'de gerçekleştirilen İngilizce e-YDS sonuçlarını adayların erişimine açtı. Adaylar e-YDS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden öğrebiliyor.
YDS ve e-YDS puanının dil seviyeleri şu şekildedir:
- 90-100 arasında puan alanlar (A) seviyesi
- 80-89 arasında puan alanlar (B) seviyesi
- 70-79 arasında puan alanlar (C) seviyesi
- 60-69 arasında puan alanlar (D) seviyesi
- 50-59 arasında puan alanlar (E) seviyesi