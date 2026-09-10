e-YDTS/2 başvuru süresi uzatıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS/2 Türkçe) başvuru süresi 14 Eylül'e kadar uzatıldı.
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ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Eylül'de uygulanacak e-YDTS/2 Türkçe başvuru ve sınav ücreti ödeme işlemleri 14 Eylül saat 23.59'a kadar sürecek.
Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin "sanalpos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA