EBA TV ders programı açıklandı

21 Eylül 2020

Geride kalan eğitim-öğretim yılında aktif bir şekilde kullanılmaya başlayan TRT EBA TV ile dersler televizyon ve online ortamlardan takip edilebiliyor. 21-25 Eylül haftası öncesinde ders programları yine EBA TV tarafından öğrencilere ve velilere duyuruldu.

TRT EBA TV'yi takip etmek için frekans bilgileri ise şöyle:

HD Alış bilgileri

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

SD Alış bilgileri

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN

EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN

3 farklı kanaldan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyi için eğitimlerin yayınlandığı TRT EBA TV, HD ya da SD olarak izlenebiliyor. EBA TV yayın akışları her gün "eba.gov.tr" internet adresinden paylaşılıyor. Yayınlar günde 1 ya da 2 kez tekrar gösteriliyor. Ayrıca aynı yayınların içeriklerine yine "eba.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor. Bu sayede öğrenciler yeniden izlemek istedikleri ders içeriklerine kolayca ulaşabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği alanında başarılı öğretmenler tarafından anlatılan ders içeriklerinde öğrenciler anlamadıkları ya da soru sorma ihtiyacı duydukları konularda kendi ders öğretmenlerine "eba.gov.tr" adresindeki gruplardan yazışabiliyor.