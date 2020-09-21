EBA TV ders programı açıklandı
COVID-19 pandemisi sebebiyle Eğitim EBA TV üzerinden devam ediyor. Canlı ders yayınları TRT EBA TV'den devam ederken, bu hafta için EBA TV ders programı da öğrencilerle paylaşıldı.
Geride kalan eğitim-öğretim yılında aktif bir şekilde kullanılmaya başlayan TRT EBA TV ile dersler televizyon ve online ortamlardan takip edilebiliyor. 21-25 Eylül haftası öncesinde ders programları yine EBA TV tarafından öğrencilere ve velilere duyuruldu.
TRT EBA TV'yi takip etmek için frekans bilgileri ise şöyle:
HD Alış bilgileri
Alış frekansı :12.084 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol oranı : 13.750
FEC : 2/3
SD Alış bilgileri
Alış frekansı :11.916 MHz
Polarizasyon : Dikey (V)
Sembol oranı : 30.000
FEC : 3/4
EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN
EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN
EBA TV LİSE DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN
3 farklı kanaldan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyi için eğitimlerin yayınlandığı TRT EBA TV, HD ya da SD olarak izlenebiliyor. EBA TV yayın akışları her gün "eba.gov.tr" internet adresinden paylaşılıyor. Yayınlar günde 1 ya da 2 kez tekrar gösteriliyor. Ayrıca aynı yayınların içeriklerine yine "eba.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor. Bu sayede öğrenciler yeniden izlemek istedikleri ders içeriklerine kolayca ulaşabiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği alanında başarılı öğretmenler tarafından anlatılan ders içeriklerinde öğrenciler anlamadıkları ya da soru sorma ihtiyacı duydukları konularda kendi ders öğretmenlerine "eba.gov.tr" adresindeki gruplardan yazışabiliyor.