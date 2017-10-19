19 Ekim 2017

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 2011 yılından bu yana devam eden "Sürdürülebilir Yeşil Kampüs" çalışmaları çerçevesinde Ege Üniversitesinin karbon ayak izi çıkarıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin tüm birimleri ile hastanesini kapsayan analiz ışığında yapılacak çalışmalarla, çevresel ayak izinin azaltılması ve daha sürdürülebilir seçenekler belirlenmesi amaçlandı.

Türkiye'nin ilk kurumsal "Karbon Ayak İzi Raporu" olma özelliği taşıyan çalışmada, üniversitenin ve hastanesinin ısınma, enerji tüketimi veya satın aldığı her türlü ürün neticesinde atmosfere yayılmasına neden olduğu karbon miktarı ortaya konuldu.

Hedef, karbon ayak izinin azaltılması

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nuri Azbar, Ege Üniversitesinin çevreye olan baskısının ortaya konması, mevcut durumun belirlenip ileriki dönemlerde daha gerçekçi hedefler belirlenebilmesi amacıyla Karbon Ayak İzi projesi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu tür çalışmalarda üniversitelerin öncü olması gerektiğine işaret eden Azbar, "Temel hedefimiz, Ege Üniversitesi karbon ayak izinin azaltılması. Bunu da enerji tüketimi ve kayıplarının azaltılması, enerji kullanımı verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji sistemlerine öncelik verilmesi ve enerji verimi yüksek sistemlere geçilmesi yolu ile yapmayı planlıyoruz. Üniversiteler yüzyıllardır var olan problemlerin çözümünde önderlik eden eğitim ve öğretim merkezleridir. Ege Üniversitesi, tehlikeli atıklar ve Karbon Ayak İzi çalışmaları ile örnek ve lider" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA