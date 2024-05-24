"Eğitim bizden yuva sizden!"

Darüşşafaka Cemiyeti, 2023 yılında bireysel ve kurumsal bağışlarda artış sağlayarak önemli bir başarıya imza attı. Kurumsal derecelendirme notunu da 2023 yılında 9.80’e çıkartan kurum, sivil toplum kurumları arasında bu alandaki liderliğini sürdürdü.

Sürdürülebilirliğin temel taşı, insana yapılan yatırım

Darüşşafaka Cemiyeti'nin, 'Eğitimde Fırsat Eşitliği' misyonuna dikkat çeken Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç: “İnsana yapılan yatırımı, sürdürülebilirliğin temel taşı olarak görüyoruz. Özellikle çocuklarımıza yapılan yatırım, toplumumuzu ortak bir amaç etrafında birleştiren bir kuvvet. Bu yıl, entegre raporumuzu ve sürdürülebilirlik etki raporumuzu aynı anda yayımlayarak, taahhütlerimizi ve uygulamalarımızı somut bir şekilde gösterdik. Bu raporlar, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları' na uygun olarak hazırlandı ve tüm izlerimizi ve verilerimizi gruplayarak, Darüşşafaka'nın sürdürülebilirliğe olan derin bağlılığını ortaya koydu. Aynı zamanda, kurum olarak çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik ediyor, her bir paydaşımızın ihtiyaç ve beklentilerine yönelik uygulamalar geliştirerek, onların 'en iyi' versiyonlarını gerçekleştirmelerine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

Bağış artışı bize duyulan güvenin en değerli yansıması

“Bu yıl, bireysel ve kurumsal bağışlarda yaşanan artışlar, toplumun bizlere olan güveninin ve desteğinin somut bir göstergesi oldu" diyen Güleç sözlerine şöyle devam etti: "Bu destek, bizlere, daha fazla çocuğa ulaşma ve onları geleceğe hazırlama konusunda büyük bir motivasyon sağladı. Ayrıca, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırladığımız entegre raporumuz, faaliyetlerimizi ve finansal sağlamlığımızı şeffaf bir şekilde ortaya koyuyor. Bu sayede bağışçılarımızın, katkılarının nasıl değerlendirildiğini açıkça görebilmelerini sağlıyoruz” dedi.

2024 hedefimiz: 'Yeni Kampüs Projesi'

2024 yılı hedefinin Yeni Kampüs Projesi olduğuna dikkat çeken Güleç, “Bu yılki en büyük projemiz, geleceği şekillendirmek adına yepyeni bir kampüs inşa etmek. Bu kampüs, çocuklarımıza modern eğitim olanaklarından, spor tesislerine, sosyal alanlardan bilimsel çalışmalara kadar her alanda katkı sağlayacak. Ekolojik ve çevre dostu bir yapıda, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılarak inşa edileceği bu yeni yuva, Darüşşafaka'nın sürdürülebilirlik hedefleriyle tam bir uyum içinde olacak. Bağışçılarımızın bu süreçteki destekleri, bu hayalin gerçeğe dönüşmesinde can damarı olacak. Projemiz, Darüşşafaka'nın sadece bugünün değil, aynı zamanda yarının da öncüsü olmasını sağlayacak. Çağın ötesinde bir kuruluş olarak, sizleri de Darüşşafaka'nın bu yeni yuvasını birlikte inşa etmeye davet ediyorum. ‘Eğitim bizden, yuva sizden!’ olsun” diye konuştu.