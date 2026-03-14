“Eğitimde ilerleme var ama eşitsizlik devam ediyor”

Türkiye’de kız çocuklarının eğitimini desteklemek amacıyla 2018 yılında kurulan Kız Çocukları Eğitim Derneği (KIZÇEV), Japon model ile kız çocuklarının erken yaşta özgüven kazanmasını ve hayal kurma cesareti geliştirmesini hedefleyen ‘Yapabilirim Diyenler Ülkesi’nde Hayal Perisi Elif’ kitap serisi ile ilham verecek.

KIZÇEV Yayınları adıyla yayımlanan kitap serisinin merkezinde yer alan Elif karakteri, 21 farklı meslek disiplinini odağına alarak kız çocuklarını yeni alanlarla tanıştıracak. Maceraları boyunca farklı disiplinlerle tanışan Elif, kız çocuklarına “Ben istersem yapabilirim” mesajı veriyor.

Türkiye'de kız çocuklarının eğitime erişimi son on yılda kayda değer biçimde ilerlediğini belirten KIZÇEV Onursal Başkanı Hasan Önder, Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, ortaöğretimde kız çocuklarının okullaşma oranının yüzde 95 seviyesine ulaştığını aktardı. Önder, üniversite düzeyinde ise kadınların eğitimdeki başarısına dikkat çekerek, “OECD’nin ‘Education at a Glance 2025’ raporuna göre kadınların üniversite programlarını tamamlama oranı yüzde 91 iken erkeklerde bu oran yüzde 80 seviyesinde bulunuyor. Ancak eğitimdeki bu başarı iş hayatına aynı şekilde yansımıyor.

TÜİK verilerine göre, kadınların istihdam oranı yaklaşık yüzde 33 seviyesinde. Bu tablo, kız çocuklarının yalnızca eğitim değil; özgüven, rol modeller ve fırsatlarla da desteklenmesi gerektiğini gösteriyor. Eğitimde bir ilerlemeden söz etsek de iş hayatında eşitsizliğin devam ettiğini görüyoruz” dedi.

250 kız öğrenciye burs veriyor

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Önder, kız çocuklarının güçlenmesinin toplumsal dönüşüm açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. “Bir kız çocuğunun hayatına dokunduğunuzda yalnızca bir bireyin değil, bir ailenin ve zamanla bir toplumun değişimine katkı sağlarsınız” diyen Önder, Elif projesiyle çocuklara erken yaşta hayal kurma cesareti kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Şuan üniversitede okuyan 250 öğrenciye burs verdiklerini aktaran Önder, her yıl yaklaşık 40 bin başvuru aldıklarını bildirdi. Henüz sadece üç büyük şehirde şubelerinin bulunduğunu aktaran Önder, önümüzdeki dönemde Diyarbakır’da da bir şube açma planlarının olduğunu açıkladı. Önder, önümüzdeki dönemde 1000 üniversiteli kız öğrenciye destek vermeyi hedeflediklerini aktardı.

Elif, kız çocuklarını 21 meslekle tanıştıracak

KIZÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehlika Gürsoylu ise projenin kız çocuklarının potansiyellerini keşfetmelerine destek olmayı hedeflediğini belirtti. Gürsoylu, yeni kurulan KIZÇEV Yayınları bünyesinde geliştirilen projeler kapsamında, meslek temalı boyama kitaplarının yanı sıra Elif serisinin toplamda 21 farklı meslek disiplinini odağına alarak kız çocuklarını yeni alanlarla tanıştıracağını ifade etti. Gülsoylu, dernek olarak burs programlarının yanı sıra psikolojik dayanıklılık, kariyer hazırlığı, iletişim becerileri, kültür ve sanat faaliyetleri gibi çok yönlü gelişim programları yürüttüklerini kaydetti.

260 gelişim programı

2018 yılında kurulan Kız Çocuklarını Eğitim Derneği (KIZÇEV), kız çocuklarının eğitimde karşılaştığı fırsat eşitsizliklerini azaltmayı ve genç kadınların toplumsal hayata güçlü bireyler olarak katılmasını desteklemeyi hedefliyor. Dernek; burs programlarının yanı sıra psikolojik dayanıklılık, kariyer hazırlığı, iletişim becerileri, kültür ve sanat faaliyetleri gibi çok yönlü gelişim programları yürütüyor. 2025 yılı boyunca KIZÇEV tarafından düzenlenen 260 eğitim, atölye ve etkinlik genç kadınların yalnızca eğitim hayatına devam etmelerini değil, aynı zamanda mesleki hayata daha hazırlıklı şekilde katılmalarını desteklemek amacıyla gerçekleştirildi.