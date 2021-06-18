Eğitimle Değişir Hayatlar

Kiminin hayali öğretmen olmaktır, kiminin doktor... Kimi mühendis olmayı ister, kimi cumhurbaşkanı...

Evet, bir hayalle başlar her şey, bir ümitle, istekle... Hayallerin yeri yoktur, zengini fakiri yoktur, ırkı cinsiyeti yoktur.

Hayallerden bazıları, erken yaşta çalışmak ve evine ekmek götürmek isteyen ayakkabı boyacısı bir çocuğun; bazıları bir dağ köyünde yaşayan, tahta kasa üzerinde ders çalışan bir gencin; bazılarıysa otizmli, down sendromlu çocuğunu okul sıralarında, üniversite kampüsünde görmek isteyen bir annenin, babanın...

Hayallerin ve eğitimin değiştirici gücüne inanan Türk Kızılay değerli bağışçılarının destekleriyle,

• Ekonomik sebeplerle eğitim hayatını sürdüremeyen öğrencilere burs ve teknolojik ekipman destekleri,



• Maddi imkansızlıklara sahip köy okullarına ve öğrencilerine eğitim materyalleri, kıyafet ve hijyen malzemesi yardımları,



• Otizmli, down sendromlu veya zihinsel engeli bulunan özel çocuklarımız için özel eğitim sınıflarına materyal ve tefrişat yardımları,



• Yetim, öksüz, gazi ve şehit yakını öğrencilere kırtasiye yardımları ulaştırmaya devam ediyor.



Siz de bir çocuğun, gencin hayallerine destek olmak, onun, ailesinin ve toplumun geleceğine katkı sağlamak adına;



• Web sitemizden: kizilay.org.tr

• SMS yoluyla hızlı ve kolay bir şekilde: EGITIM yaz 2868’e göndererek 10₺

• Banka Şubeleri, Mobil ve İnternet Bankacılığından ve

• 168 Ücretsiz Türk Kızılay Çağrı Merkezi Sisteminden bağış yapabilirsiniz.



Çünkü #EğitimleDeğişir Hayatlar, Hayat Daha Bir Güzelleşir.

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