EKPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı, sınav yerleri belli oldu

04 Kasım 2020

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), EKPSS sınav giriş belgelerini adayların erişimine açtığını duyurdu. EKPSS sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından adayların sınava girecekleri bina ve salonlara dair bilgiler belli oldu.

EKPSS sınav giriş belgesi almak isteyen adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sınav belgelerini edinebilecekler.

EKPSS, 15 Kasım 2020 Pazar günü yapılacak. Sınav günü EKPSS sınav giriş belgesi ve kimlik kartı yanında bulunmayan adaylar sınava giremeyecek. Bu nedenle adayların renkli ya da siyah-beyaz sınav giriş belgesi çıktılarını yanlarında bulundurması gerekiyor. Öte yandan kimlik kartı ve EKPSS sınav giriş belgelerinini dışında adaylar yanlarına sadece şeffaf pet şişede su alabilecek. Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ihtiyaçları ise ÖSYM tarafından karşılanacak.