EKPSS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS'te yayımlandı

10 Kasım 2020

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) öncesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesinden paylaştığı duyuru ile EKPSS sınav giriş belgelerini adayların erişimine açtığını duyurdu. EKPSS sınav giriş belgesinin yayımlanması ile adayların sınava girecekleri bina, salon, sıra gibi bilgiler de belli oldu.

Adaylar EKPSS sınav giriş belgesini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak edinebilecek, belgenin renkli ya da siyah-beyaz çıktısını alabilecek.

15 Kasım 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek EKPSS'ye yanında EKPSS sınav giriş belgesi ve kimlik kartı bulunmayan adaylar giremeyecek. Bu nedenle adayların renkli ya da siyah-beyaz sınav giriş belgesi çıktılarını yanlarında bulundurması gerekiyor. Öte yandan kimlik kartı ve EKPSS sınav giriş belgelerinini dışında adaylar yanlarına sadece şeffaf pet şişede su alabilecek. Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ihtiyaçları ise ÖSYM tarafından karşılanacak.