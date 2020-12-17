EKPSS sonuçları açıklandı
ÖSYM, EKPSS sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
AA
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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Kasım'da uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sınava 97 bin 646 kişinin başvurduğunu belirterek sonuçların adaylara hayırlı olmasını diledi.
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