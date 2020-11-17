EKPSS sonuçları aralıkta açıklanacak

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) hafta sonunda gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar EKPSS sonuçları için beklemeye başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM Sınav Takvimi'ne göre, EKPSS sonuçları 17 Aralık 2020 tarihinde kurumun internet sitesinden ve mobil uygulamasından adayların erişimine açılacak.

Adaylar ÖSYM'nin sınav sonuçlarını açıkladığı https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden EKPSS sonuçlarını öğrenebilecek. Sınav sonucunu öğrenmek isteyen adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifresi ile sisteme girerek sonuçlara ulaşabilecek. Adaylar EKPSS'nin dışında daha önce girdikleri sınavların sonuçlarına da yine aynı sistemden erişebilecek.

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.