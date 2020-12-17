EKPSS sonuçları erişime açıldı! ÖSYM'den EKPSS sınav sonuçları açıklaması

EKPSS kura başvurularının ardından adaylar EKPSS sonuçları için bekleyiş sona erdi. EKPSS sonuçları 2020 ÖSYM Sınav Takviminde belirtilen tarihte adayların erişimine açıldı. Sınava giren adaylar EKPSS sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden ve mobil uygulamasından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

ÖSYM EKPSS sonuçlarını açıkladı

ÖSYM, bugün EKPSS sonuçları konusunda bir duyuru yayımlayarak sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 17 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir." ifadelerine yer verildi.

EKPSS nedir?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.