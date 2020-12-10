EKPSS sonuçları için geri sayıma geçildi

EKPSS kura başvurularının ardından adaylar EKPSS sonuçları için bekleyişe geçti. Bu süreçte sınava katılan adaylar, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusuna yanıt ararken, bu sorunun yanıtı ÖSYM Sınav Takviminde adaylarla paylaşıldı.

2020 ÖSYM Sınav Takvimine göre, EKPSS sonuçları 17 Aralık 2020 tarihinde ÖSYM Sonuç sayfasında aday erişimine açılacak. Sınava giren adaylar EKPSS sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

EKPSS nedir?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.