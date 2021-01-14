EKPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı

2018 ve 2020 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına (EKPSS) giren adaylar için EKPSS tercih başvuruları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercihler için EKPSS tercih kılavuzunu yayımladı. Adaylar EKPSS tercih kılavuzundan yararlanarak tercih işlemlerini tamamlayabilecekler. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim düzeyi kadrolar için EKPSSP1, ön lisans kadroları için EKPSSP2, lisans düzeyi kadrolar için ise EKPSSP3 puanı ile tercihler yapılacak.

Genel başvuru şartları duyuruldu

EKPSS tercih başvurusu ile ilan edilen kadrolara atanmak için adayların belirlenen genel şartları taşımaları gerekmektedir:

1) Türk vatandaşı olmak (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.).

2) 18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.).

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

6) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki; “Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,…ifade eder.” hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.

7) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak

EKPSS tercihleri özel şartları

Genel şartları karşılayan adayların, kadroların gerektirdiği şartların tümünü karşılamaları gerekmektedir. Adayların aşağıdaki özel şartlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

1) Adayların öncelikle tercih edecekleri kadronun karşısında yer alan öğrenim koşuluna sahip olmaları, ilaveten bu kadro için aranılan diğer özel niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir.

2) Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; sertifika vb. diğer belgelere, tercih işlemlerinin son günü itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.

3) Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde birden fazla alan/dal/bölüm veya program belirtilmiş ise bunların sadece birinden mezun olmuş bulunmaları yeterlidir.

4) 3795 sayılı Kanun gereği “Teknisyen” kadrosuna “mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlar” atanabilmektedirler. Diğer ortaöğretim kurumlarından mezun adayların, Teknisyen kadrolarını tercih etmeleri halinde atamaları yapılmayacaktır.

5) Başvuru şartları arasında “MEB’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak” niteliği aranan kadroları, MEB’den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, MEB’den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.

6) Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersini alanlar ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, “M.E.B.’dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.

7) 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükmüne göre herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan tekrar atanamayacakları öngörüldüğünden, bu niteliği haiz adayların tercihleri arasında bahsi geçen kurumlara yer vermemesi gerekmektedir. Bu durumda olanların yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

8) İlgili kamu kurum ve kuruluşları gerek görülmesi halinde Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’in 12’nci maddesi hükmüne göre yerleştirilen engelli adaylardan, atama işlemleri öncesinde çalıştırılamayacağı işlerin niteliği belirtilmeyenler ile sağlık kurulu raporlarında hasıl olan diğer tereddütleri gidermek amacıyla tekrar sağlık kurulu raporu talep edebilecek veya kontrol muayenesi talebinde bulunabilecektir.

9) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ÖSYM Başkanlığınca yapılacak yerleştirme işlemlerinde engelli adayların başvuru belgesi ve tercih formundaki beyanları esas alınacak olup, gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacağı, atamaları yapılmış ise iptal edileceği, ayrıca bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacağı hususunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

10) Halen memur statüsünde çalışanlar, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan; “Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz.” hükmüne uygun olarak tercihte bulanabileceklerdir.

(Herhangi bir hizmet sınıfında istihdam edilen memurlar; bulundukları kadrodan farklı olmak kaydıyla mezun oldukları eğitim programı itibariyle ihraz ettikleri unvanlar hariç olmak üzere istihdam edildikleri hizmet sınıfında yer alan kadroları tercih edemezler, tercih edip yerleşseler bile atamaları yapılamaz.)

11) Herhangi bir lisans programına devam ederken üniversite ile ilişiklerini keserek ön lisans diploması alan adayların, EKPSS’ye ön lisans seviyesinde katılıp yapılan yerleştirme işlemlerinde de 3001 nitelik kodu aranılan kadro veya pozisyonları tercih etmeleri mümkün bulunmaktadır. (Hem lisans hem de ön lisansta aynı isimle yer alan İşletme, Maliye, Hemşirelik gibi lisans programınlarından ilişiklerini keserek önlisans diploması alan adayların, ÖSYM sistemine kendilerini ön lisans İşletme, Maliye, Hemşirelik olarak değil, 9006-ALANSIZ ÖN LİSANS DİPLOMASI” olarak kaydetmeleri ve “3001- Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.” niteliği aranan kadro veya pozisyonları tercih etmeleri gerekmektedir. Aksi halde, yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır.)

12) “7361 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat)” nitelik kodunun istenildiği Avukat kadrosunu tercih edecek adayların; 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 9’uncu maddesine göre Avukatlığa kabulün ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade etmesi ve Avukatlığa kabulden sonra Avukat unvanının kullanılabilmesi sebebiyle, Avukatlık Ruhsatnamesine tercih işlemlerinin son günü itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde yerleştirmeleri yapılsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Avukatlık stajının tamamlanması ve Avukatlık Ruhsatının alınması için başvuruda bulunulması adaylara “Avukatlık Ruhsatı sahibi olmak” koşulunun arandığı kadrolara başvuru hakkı vermez.

13) “7363 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü: Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı)” nitelik kodunun istenildiği kadroları tercih edecek adayların; “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği”nin 76’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasında yer verilen; “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına alınacak engelli sivil personelde, engelli raporu verilmesine esas teşkil eden hastalıklar, ruh sağlığı ve hastalıkları hariç, rapor kararlarında dikkate alınmaz. Bunların dışındaki hastalıklar hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanır.” hükmü gereğince, bu kadrolara yerleştirilmeleri durumunda; “TSK’da Engelli Memur Olur” raporunu almaları gerekmektedir.

Bu doğrultuda, “7363 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü: Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı)” nitelik kodunun istenildiği kadroları tercih edecek adaylardan; ruhsal ve duygusal engel grubu içerisinde yer almayan veya ruhsal hastalığı bulunmayanlar, “TSK’da Engelli Memur Olur” raporunu alabilmekte ve bu kadrolar için istenilen diğer koşulları da taşımaları durumunda atanabilmektedirler. Ancak; ruhsal ve duygusal engel grubu içerisinde yer alan veya ruhsal hastalığı bulunan adaylar, “TSK’da Engelli Memur Olur” raporunu alamamakta ve “7363 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI)” nitelik kodunun istenildiği kadrolara atanamamakta olup, ruhsal ve duygusal engel grubu içerisinde yer alan veya ruhsal hastalığı bulunan adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

14) “7365 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Emniyet Genel Müdürlüğü)” nitelik kodunun istenildiği kadrolara; “Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği”nin 13’üncü maddesinin 5’inci fıkrasında yer verilen; “Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılan atamalarda ve naklen atamalarda, A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Devlet memuru olarak atanmaya hak kazanırlar. Psikiyatrik hastalıklar açısından C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ile tüm branşlar için D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar.” hükmü ile 7’nci fıkrasında yer verilen; “Engelli personel olarak Emniyet Teşkilatına ataması yapılacak olanlarda, psikiyatrik hastalıklar açısından engel oranı bulunanlar Emniyet Teşkilatında devlet memurluğuna atanamazlar.” hükümleri gereğince atama yapılmaktadır.

Bu doğrultuda, “7365 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Emniyet Genel Müdürlüğü)” nitelik kodunun istenildiği kadroları tercih edecek adaylardan; Psikiyatrik hastalıklar nedeniyle engel oranı bulunanların EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ için tahsis edilen kadrolara atanmaları mümkün olmadığından, bu durumdaki adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

15) Kılavuzda yer alan kadroların yerleri il ya da ilçe düzeyinde gösterilmekte olup, ilçe düzeyinde gösterilen kadrolara yerleştirilen adaylar bu ilçelerde, il düzeyinde gösterilen kadrolara atanma hakkını elde edenler ise, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarına göre o il dâhilindeki ilçelere, bölge düzeyinde teşkilatlanan kuruluşlarda ise kuruluşun o bölge dâhilindeki il ve ilçelerine atanabileceklerdir.

16) Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Lisesi (Yabancı Dil Ağırlıklı), İmam Hatip Okulu, Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı, İmam Hatip Lisesi Programı mezunu adaylar, alanlarına bağlı kalmaksızın “2049” nitelik kodunun yer aldığı kadroları tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

17) “7233 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Hafızlık Belgesi Sahibi Olmak” nitelik kodunun talep edildiği kadroları tercih edecek adayların; imam hatip lisesi veya ilahiyat ön lisans mezunu olmalarının yanında bu koşulu da taşımaları gerekmektedir. Bu belgeye sahip olmadığı halde bu kodun yer aldığı kadroları tercih ederek yerleştirmesi yapılan adayların atamaları yapılamamakta olup; adaylar yerleştirmeye esas bu puanlarını da bir daha kullanamamaktadır