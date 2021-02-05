EKYS başvuruları başladı? EKYS başvuru ücreti belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) başvuruları 5 Şubat itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında öğretmen olarak görev yapan, müdür ve müdür yardımcısı olmak isteyen adayların yapabileceği EKYS başvuru işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılabiliyor. 5 Şubat'ta başlayan başvuru işlemleri 11 Şubat 2021 tarihinde sona eriyor.

EKYS başvurusu sürecinde adayların sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. 225 lira olan sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları ise geçersiz sayılıyor. 5-11 Şubat'ta başvurusunu yapmayan adaylar 16 Şubat'ta geç başvuru yapabilirken, geç başvuru gününde ödenmesi gereken sınav ücreti ise 337,5 lira oluyor.

EKYS başvuru ücretleri nereden yatırılır?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilirler.