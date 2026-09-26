Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/10 İngilizce) sonuçları açıklandı.
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ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, e-YDS 2026/10 İngilizce sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA