En pahalı yabancı özel okullar belli oldu! Üsküdar Amerikan, Notre Dame de Sion, Fransız Lisesi...

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından taban puanlarını duyuran yabancı özel okullarda önkayıt süreci başladı. Bugünden itibaren ise kesin kayıt sürecine geçilecek.

Çocuklarını yabancı özel okullarda okutmak isteyen ailelerin büyük bir maddi yük altına girmesi de gerekiyor. Alman, Fransız, Amerikan, İtalyan liselerinin bu yılki fiyatları 1 milyon liraya yaklaştı.

Hürriyet'in haberine göre bu okullarda sadece eğitim masrafları 800 - 900 bin TL bandındayken, servis, kırtasiye, kıyafet gibi ek hizmetlerin de eklenmesiyle yıllık maliyet 1 milyonu geçiyor. Y

emek ücretleri her okulda farklılık gösterse de 75 bin ila 100 bin TL arasında değişiyor. Diğer yandan ödemelerin peşin yapılması durumunda okullarda farklı indirimler uygulanabiliyor.

En pahalı yabancı özel okullar hangileri?

Üsküdar Amerikan Lisesi’nde hazırlık sınıfı kayıt ücreti bu sene yüzde 100’den fazla artarak 975 bin TL oldu. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi de 370 bin TL’den 953 bin 180 TL’ye çıktı. Geçtiğimiz yıl 239 bin TL olan Özel Alman Lisesi’nin eğitim ücreti ise 4 kattan fazla artışla bu yıl 905 bin TL oldu. SEV Amerikan Koleji’nin ücreti de yine yüksek bir artışla bu yıl 975 bin TL’yi buldu. Özel İtalyan Lisesi ise 100 bin TL olan hazırlık sınıfı ücretini 300 bin TL’ye çıkardı.

Yabancı okulların ücret listesi şöyle:

- İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi 982 bin 335 TL

- SEV Amerikan Koleji Özel SEV Lisesi 975 bin TL

- Notre Dame de Sion Fransız Lisesi 953 bin 180 TL

- Özel Alman Lisesi 905 bin TL

- Saint Benoit Fransız Lisesi 890 bin TL

- Sainte Pulcherie Fransız Lisesi 862 bin TL

- Saint Michel Fransız Lisesi 833 bin TL

- Özel İzmir Amerikan Koleji 775 bin TL

- İzmir Özel Saint Joseph Fransız Lisesi 750 bin TL

- Özel Tarsus Amerikan Koleji 736 bin TL

- Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi 417 bin TL

- Özel İtalyan Lisesi 300 bin TL