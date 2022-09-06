Enstitü İstanbul İSMEK online kayıt nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sunulan Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) kişisel gelişimini sürdürmek isteyenlere çok çeşitli alanlarda eğitimler sunuyor. İstanbulluların meslek becerilerini geliştirmelerini ve vatandaşların üretici konumuna gelmelerini amaçlayan İSMEK kurslarına online kayıt yoluyla kayıt yaptırılabiliyor.

İSMEK kayıtları nasıl yapılıyor?

İSMEK kurs kayıtları online olarak "enstitu.ibb.istanbul" adresi üzerinden yapılıyor. Kursiyer adayları bu sayfada T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi gibi bilgilerini girerek Kursiyer Kayıt Formunu doldurarak katılmak istedikleri kursları seçebiliyor. Kurs kaydının ardından kursiyerler İSMEK tarafından telefonla bilgilendiriliyor.

Hangi kurslar var?

İSMEK kursları kapsamında kursiyerlere, Ahşap Tasarımı ve Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Dil Eğitimleri, Grafik ve Teknik Tasarım, Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri, Hayvan Yetiştiriciliği, Kişisel Gelişim ve Eğitim, Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi, Muhasebe ve Finans, Müzik, Örgü ve İşleme Sanatları, Robotaik ve İnovasyon, Sahne ve Gösteri Sanatları, Sanat ve Tasarım, Süsleme Sanatları, Turizm ve Otelcilik, Tabancı Diller, Yönetim ve Hizmet, Ziraat kursları veriliyor.