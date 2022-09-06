İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren İstanbul Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (İSMEK), 1996 yılındaki kuruluşundan bu yana, İstanbulluların genel eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. İSMEK kursları geniş bir yelpazeyi kapsarken, vatandaşlar İSMEK kurslarında edindikleri bilgilerle mesleki becerilerini geliştirerek kimi zaman meslek sahibi olurken, kimi zaman ise aile ekonomisine katkıda bulunma fırsatı ediniyor.

İSMEK kursları insanları pasif, tüketici bireyler olmaktan çıkararak aktif bir üretici konumuna getirmeye ve iş gücü piyasasının talep ettiği nitelikli iş gücünü karşılayacak elemanlar yetiştirmeye çalışıyor.

İSMEK'te kursların yanı sıra seminerler, sergiler, sempozyumlar, yayınlar gibi çok çeşitli faaliyetler düzenleniyor.

Enstitü İstanbul İSMEK'te hangi kurslar var?

İSMEK kursları ile kursiyerlere Ahşap Tasarımı ve Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Dil Eğitimleri, Grafik ve Teknik Tasarım, Güzellik ve Saç Bakımı Hizmetleri, Hayvan Yetiştiriciliği, Kişisel Gelişim ve Eğitim, Moda Tasarımı ve Tekstil Teknolojisi, Muhasebe ve Finans, Müzik, Örgü ve İşleme Sanatları, Robotaik ve İnovasyon, Sahne ve Gösteri Sanatları, Sanat ve Tasarım, Süsleme Sanatları, Turizm ve Otelcilik, Tabancı Diller, Yönetim ve Hizmet, Ziraat alanlarında kurslar verilmektedir.