Erdoğan: Üniversiteye girişle ilgili çalışma var

20 Eylül 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu görüşmeleri sonrası konakladığı otele gelişinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir soru üzerine Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemine değindi.

Kendisinin düşüncesini açıkladığını, Başbakan Binali Yıldırım ile de bu konuyu konuştuğunu anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu konuyla ilgili olarak bir defa çocuklarımızı bindirilmiş kıtalar olarak görmek istemiyoruz. Bu imtihan kıskacı altında çocuklarımızın bitmesini, tükenmesini görmek istemiyoruz. Hazırlıklarımız var, bu hazırlıkların hepsini hükümetimiz, Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla zaten açıklayacaktır ama artık aileler, çocuklar rahat etsin, sadece kendi derslerine odaklansınlar. Gerek ortaöğretimde gerek lisede artık canla başla kendi performanslarını ortaya koyacaklar. Ona yoğunlaşarak üniversiteye de gidecekler."

Üniversiteye giriş sınavlarıyla ilgili bir değişiklik olup olmayacağı da sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O da olacak, o konuda da çalışılıyor" değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan: IKBY'yi başlattığı girişimden vazgeçmeye davet ediyoruz