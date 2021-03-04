Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ertelenen 2020/2 ALES sonuçlarını açıkladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sonuçların açıklandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyururken, ÖSYM'den de konu hakkında açıklama yapıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

ÖSYM ayrıca ALES sorularını da adayların erişimine açtı.

ALES nedir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

> yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

> ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

> yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.