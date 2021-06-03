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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademik personel alacak

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi belirlenen birimlerde istihdam edilmek üzere Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin ilanda belirtilen bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere Profesör, Doçent, Dr. Öğretim Üyesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı yapılacak.

Müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

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